Chesapeake Announces New Year’s Holiday Closures and Hours
Chesapeake City government offices, courts, community centers, Animal Services, and public libraries will have modified hours in observance of Christmas and New Year’s. There are changes to trash collection.
Closures
City Offices
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Thursday, January 1
Courts
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Wednesday, December 31
CLOSED Thursday, January 1
Circuit Court Clerk’s Office
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Wednesday, December 31
CLOSED Thursday, January 1
DMV Select
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Thursday, January 1
Public Libraries
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSING 5:00 p.m., Wednesday, December 31
CLOSED Thursday, January 1
Community Centers
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
OPEN 9:00 a.m. – 5:00 p.m., Wednesday, December 31
CLOSED Thursday, January 1
Visitor Center
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
OPEN 10:00 a.m. – 4:00 p.m., Friday, December 26
CLOSED Thursday, January 1
CIBH
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Thursday, January 1
OPEN Emergency Services
Crisis Center OPEN Thursday, December 25
Animal Services
CLOSED Wednesday, December 24
CLOSED Thursday, December 25
CLOSED Friday, December 26
CLOSED Thursday, January 1
Holiday Trash Collection Schedule
Christmas Day – Thursday, December 25 – NO WASTE COLLECTION
- Thursday, December 25 – Collection will be moved to Friday, December 26
- Friday, December 26 – Collection will be moved to Saturday, December 27
New Year’s Day – Thursday, January 1 – NO WASTE COLLECTION
- Thursday, January 1 – Collection will be moved to Friday, January 2
- Friday, January 2 – Collection will be moved to Saturday, January 3
Christmas Tree and Gift Box Disposal
Residents are reminded that boxes displaying labels from expensive gifts – computers, televisions, etc. – are an invitation to crime. “Live” Christmas trees may be placed at the curbside for collection on your normal collection day. Trees must be free of all stands, lights, ornaments, and decorations prior to being placed at the curb.