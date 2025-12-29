Chesapeake Announces New Year’s Holiday Closures and Hours

Chesapeake City government offices, courts, community centers, Animal Services, and public libraries will have modified hours in observance of Christmas and New Year’s. There are changes to trash collection.

Closures

City Offices

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Courts

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

Circuit Court Clerk’s Office

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

DMV Select

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Public Libraries

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSING 5:00 p.m., Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

Community Centers

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

OPEN 9:00 a.m. – 5:00 p.m., Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

Visitor Center

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

OPEN 10:00 a.m. – 4:00 p.m., Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

CIBH

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

OPEN Emergency Services

Crisis Center OPEN Thursday, December 25

Animal Services

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Holiday Trash Collection Schedule

Christmas Day – Thursday, December 25 – NO WASTE COLLECTION

Thursday, December 25 – Collection will be moved to Friday, December 26

Friday, December 26 – Collection will be moved to Saturday, December 27

New Year’s Day – Thursday, January 1 – NO WASTE COLLECTION

Thursday, January 1 – Collection will be moved to Friday, January 2

Friday, January 2 – Collection will be moved to Saturday, January 3

Christmas Tree and Gift Box Disposal

Residents are reminded that boxes displaying labels from expensive gifts – computers, televisions, etc. – are an invitation to crime. “Live” Christmas trees may be placed at the curbside for collection on your normal collection day. Trees must be free of all stands, lights, ornaments, and decorations prior to being placed at the curb.