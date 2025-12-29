Events Helpful Hints Local 

Chesapeake Announces New Year’s Holiday Closures and Hours

HRMessenger Staff , , , , ,

Chesapeake City government offices, courts, community centers, Animal Services, and public libraries will have modified hours in observance of Christmas and New Year’s. There are changes to trash collection.

Closures

City Offices                

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Courts                     

CLOSED Wednesday, December 24 

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

Circuit Court Clerk’s Office       

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

DMV Select         

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Public Libraries         

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSING 5:00 p.m., Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1

Community Centers               

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

OPEN 9:00 a.m. – 5:00 p.m., Wednesday, December 31

CLOSED Thursday, January 1    

Visitor Center           

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

OPEN 10:00 a.m. – 4:00 p.m., Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

CIBH                  

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25 

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

OPEN Emergency Services

Crisis Center OPEN Thursday, December 25

Animal Services    

CLOSED Wednesday, December 24

CLOSED Thursday, December 25

CLOSED Friday, December 26

CLOSED Thursday, January 1

Holiday Trash Collection Schedule

Christmas Day – Thursday, December 25 – NO WASTE COLLECTION

  • Thursday, December 25 – Collection will be moved to Friday, December 26
  • Friday, December 26 – Collection will be moved to Saturday, December 27 

New Year’s Day – Thursday, January 1 – NO WASTE COLLECTION

  • Thursday, January 1 – Collection will be moved to Friday, January 2
  • Friday, January 2 – Collection will be moved to Saturday, January 3

Christmas Tree and Gift Box Disposal

Residents are reminded that boxes displaying labels from expensive gifts – computers, televisions, etc. – are an invitation to crime. “Live” Christmas trees may be placed at the curbside for collection on your normal collection day. Trees must be free of all stands, lights, ornaments, and decorations prior to being placed at the curb.