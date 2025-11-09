Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments
RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.
BOARD APPOINTMENTS
AGRICULTURE AND FORESTRY
POTATO BOARD
- Kyle Sturgis of Cape Charles, Co-owner and Operator, Sturgis Family Farms LLC; Owner and Operator, Southern Shore Farms LLC
SOYBEAN BOARD
- Robert Harper of Powhatan, Grain Manager, Virginia Farm Bureau
STATE CERTIFIED SEED BOARD
- Mark Simmons of Courtland, VC Procurement Manager, Birdsong Peanuts
EDUCATION
STUDENT ADVISORY BOARD
- Laura Altizer of Riner, Student
- Kyla Leggette of Newport News, Student
- Wilson Lucas of Henrico, Student
- Grace Martin of Dillwyn, Student
- Carmen Pond of Front Royal, Student
- Ava Sophia Robinson of Bluefield, Student
- Georges Saison of Warsaw, Student
- Olivia Tarbell of Weyers Cave, Student
HEALTH AND HUMAN RESOURCES
ADVISORY BOARD ON ART THERAPY
- Shayla Hayward-Lundy of Virginia Beach, Art Therapist, Art Therapy with Shayla, LLC
ADVISORY BOARD ON RESPIRATORY CARE
- Kimberly B. Headley of Weems, Manager, Supply Chain, Bon Secours Rappahannock General Hospital
STATE BOARD OF SOCIAL SERVICES
- Dr. Zach Clinton of Lynchburg, Vice President, American Association of Christian Counselors
STATEWIDE INDEPENDENT LIVING COUNCIL
- Michelle C. Whittingham of Henrico, CEO, DIVERSITY
INDEPENDENT
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY HEALTH SYSTEM AUTHORITY BOARD OF DIRECTORS
- Dr. Wally R. Smith of Glen Allen, Professor of Medicine, Virginia Commonwealth University
LABOR
BOARD FOR HEARING AID SPECIALISTS AND OPTICIANS
- Jeffrey Grappone of Alexandria, Executive Vice President, ROKK Solutions
LEGISLATIVE
CAPITOL SQUARE PRESERVATION COUNCIL
- Neal P. Beasley of Mechanicsville, Landscape Architect, Timmons Group
- Jamie Bosket of Richmond, President & CEO, Virginia Museum of History & Culture
PUBLIC SAFETY AND HOMELAND DEFENSE
VIRGINIA SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE PROGRAM PROFESSIONAL STANDARDS COMMITTEE
- Avery Harper of Shenandoah County, Executive Director, Phoenix Project
VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS
JOINT LEADERSHIP COUNCIL OF VETERANS SERVICE ORGANIZATIONS
- Matthew Laser of Midlothian, President, Clear Change Home Buyers, LLC