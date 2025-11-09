Events Local 

Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments

HRMessenger Staff , , , ,

RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.

BOARD APPOINTMENTS

AGRICULTURE AND FORESTRY

POTATO BOARD 

  • Kyle Sturgis of Cape Charles, Co-owner and Operator, Sturgis Family Farms LLC; Owner and Operator, Southern Shore Farms LLC 

SOYBEAN BOARD 

  • Robert Harper of Powhatan, Grain Manager, Virginia Farm Bureau 

STATE CERTIFIED SEED BOARD 

  • Mark Simmons of Courtland, VC Procurement Manager, Birdsong Peanuts 

EDUCATION

STUDENT ADVISORY BOARD 

  • Laura Altizer of Riner, Student 
  • Kyla Leggette of Newport News, Student 
  • Wilson Lucas of Henrico, Student 
  • Grace Martin of Dillwyn, Student 
  • Carmen Pond of Front Royal, Student 
  • Ava Sophia Robinson of Bluefield, Student 
  • Georges Saison of Warsaw, Student 
  • Olivia Tarbell of Weyers Cave, Student

HEALTH AND HUMAN RESOURCES

ADVISORY BOARD ON ART THERAPY 

  • Shayla Hayward-Lundy of Virginia Beach, Art Therapist, Art Therapy with Shayla, LLC 

ADVISORY BOARD ON RESPIRATORY CARE 

  • Kimberly B. Headley of Weems, Manager, Supply Chain, Bon Secours Rappahannock General Hospital 

STATE BOARD OF SOCIAL SERVICES

  • Dr. Zach Clinton of Lynchburg, Vice President, American Association of Christian Counselors 

STATEWIDE INDEPENDENT LIVING COUNCIL 

  • Michelle C. Whittingham of Henrico, CEO, DIVERSITY 

INDEPENDENT

VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY HEALTH SYSTEM AUTHORITY BOARD OF DIRECTORS 

  • Dr. Wally R. Smith of Glen Allen, Professor of Medicine, Virginia Commonwealth University 

LABOR

BOARD FOR HEARING AID SPECIALISTS AND OPTICIANS 

  • Jeffrey Grappone of Alexandria, Executive Vice President, ROKK Solutions 

LEGISLATIVE

CAPITOL SQUARE PRESERVATION COUNCIL 

  • Neal P. Beasley of Mechanicsville, Landscape Architect, Timmons Group 
  • Jamie Bosket of Richmond, President & CEO, Virginia Museum of History & Culture  

PUBLIC SAFETY AND HOMELAND DEFENSE

VIRGINIA SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE PROGRAM PROFESSIONAL STANDARDS COMMITTEE 

  • Avery Harper of Shenandoah County, Executive Director, Phoenix Project 

VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS

JOINT LEADERSHIP COUNCIL OF VETERANS SERVICE ORGANIZATIONS 

  • Matthew Laser of Midlothian, President, Clear Change Home Buyers, LLC 