Helpful Hints Local News 

Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments

HRMessenger Staff , , , ,

RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.

BOARD APPOINTMENTS

AUTHORITY

RICHMOND EYE EAR HOSPITAL AUTHORITY 

  • Peter Pastore of Richmond, CFO, Richmond Marketing Inc. 

COMMONWEALTH

VIRIGINIA AFRICAN AMERICAN ADVISORY BOARD 

  • Pastor Robert “JR” Gurley of Newport News, Director LivingStone House of Prayer
  • Patrina Mosley of Alexandria, Principal, PPM Consulting, LLC; Adjunct Professor, Liberty University 

VIRGINIA LGBTQ+ ADVISORY BOARD 

  • Elle Smith of Wise, Assistant Secretary of Agriculture and Forestry 

COMMERCE AND TRADE

TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION 

  • The Honorable Danny Marshall III of Danville, former Member, Virginia House of Delegates (49th District) 

VIRGINIA NUCLEAR ENERGY CONSORTIUM AUTHORITY 

  • Dr. Holly Szumila-Vance of Yorktown, Jefferson Lab Researcher & Assistant Professor 

DESIGNATED

SOUTHEASTERN PUBLIC SERVICE AUTHORITY 

  • Albert Moor II, PE, of Suffolk, retired City Manager, City of Suffolk 

EDUCATION

BOARD OF TRUSTEES OF THE ROANOKE HIGHER EDUCATION AUTHORITY 

  • Tara Wiedeman, SPHR, of Roanoke, Human Resources Senior Director, Carilion Clinic 

BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS 

  • Brook Trible of Glen Allen, Assistant Secretary of the Commonwealth 

INTERSTATE COMPACT ON EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR MILITARY CHILDREN 

  • Daniel W. Smith, EdD, of Stafford, Superintendent, Stafford County Public Schools 

HEALTH AND HUMAN RESOURCES

ADVISORY COUNCIL ON PEDIATRIC AUTOIMMUNE NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS AND PEDIATRIC ACUTE-ONSET NEUROPSYCHIATRIC SYNDROME 

  • Erin Reid of Henrico, Community Advocate 

BOARD OF DENTISTRY 

  • Dr. Rick Quigg of Virginia Beach, Doctor of Oral Surgery, Coastal Virginia Oral and Maxillofacial Surgery 

BOARD OF MEDICINE 

  • The Honorable David W. Christian of Buckingham County, Pharmacy Director, Central Virginia Health Services; President, In-House Pharmacy Partners; Member, Buckingham County School Board 

BOARD OF PHYSICAL THERAPY 

  • Margaret “Marghi” R. Guarino, PT, DPT, OCS, of Fairfax, Regional Director Inova Physical Therapy, Inova Health System 
  • Pam Pryor of Arlington, Executive Director for Communication, Cornerstone Chapel 

MATERNAL MORTALITY REVIEW TEAM 

  • Dana Henry, RDN, of Charlottesville, Outpatient Dietician, UVA Health/ Morrison Healthcare 
  • Dr. Shaughanassee Vines of Chesapeake, Certified Nurse Midwife, HealthyHER Women’s Center 

RARE DISEASE COUNCIL 

  • Judith Stecker of Falls Church, Executive Vice President, Burson; Co-Founder, Wheeler’s Warriors  

STATE EMERGENCY MEDICAL SERVICES ADVISORY BOARD 

  • Kim W. Craig of Augusta County, Executive Director, Staunton-Augusta County First Aid and Rescue Squad, Inc. 
  • John I. Morgan, MD, FACEP, FAEMS, of Loudoun County, Operational Medical Director, Loudoun County Combined Fire and Rescue System 

STATE REHABILITATION COUNCIL FOR THE BLIND AND VISION IMPAIRED 

  • Mark Roane of Richmond, retired mechanical engineer 
  • Jeffrey Sluss of Salem, Executive Director, SkillsUSA Virginia Foundation 

VIRGINIA BOARD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

  • Kate Olson of Richmond, Self-Advocacy Coordinator, The Arc of Virginia 

INDEPENDENT

VIRGINIA LOTTERY BOARD 

  • Harshad Barot of Virginia Beach, Owner, Galaxy Corporation 
  • The Honorable Crystal M. Cline of Warren County, Sheriff, Warren County Sheriff’s Office  

LABOR

BOARD FOR PROFESSIONAL SOIL SCIENTISTS, WETLAND PROFESSIONALS, AND GEOLOGISTS 

  • Emily Salkind of Richmond, Senior Environmental Lead, Westwood Professional Services 

LEGISLATIVE

LEGISLATOR COMPENSATION COMMISSION 

  • The Honorable George Bryan Slater of Chesterfield County, Secretary of Labor, Commonwealth of Virginia  

STATE WATER COMMISSION 

  • J. Barry Bates of Essex County, Owner, Mount View Farm, Inc. 

VIRGINIA ISRAEL ADVISORY BOARD 

  • Connie Aron Meyer of Virginia Beach, Principal, Meyer Group Insurance 

NATURAL AND HISTORIC RESOURCES

STATE WATER CONTROL BOARD 

  • James W. Patteson, PE, of City of Fairfax, Principal, Blue Heron Leadership Group 

PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY

SECURE AND RESILIENT COMMONWEALTH PANEL 

  • Jason N. Berry of Washington County, County Administrator, Washington County 

STATE BOARD OF LOCAL AND REGIONAL JAILS 

  • Dr. Sarah Scarbrough of Chesterfield, Founder and Director, REAL LIFE 

VIRGINIA COUNCIL FOR THE INTERSTATE COMPACT FOR JUVENILES 

  • Kate Hanger of New Kent, Executive Director, Virginia Victim Assistance Network 

TRANSPORTATION

MOTOR VEHICLE DEALER BOARD 

  • Gail D. Davis of Chesterfield, President, Davis Auto Sales II 
  • Carl Hart of Salem, President, Hart Motor Company Inc. 
  • Lynn Martin of Rustburg, President, L&B Auto Inc. 

NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION AUTHORITY 

  • The Honorable Pat Herrity of Fairfax, Member, Fairfax County Board of Supervisors (Springfield District) 

VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS

VETERANS SERVICES FOUNDATION BOARD OF TRUSTEES 

  • Mr. Steven Arango of Fairfax, Attorney, Jenner & Block; U.S. Marine Corps Veteran 