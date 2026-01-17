Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments
RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.
BOARD APPOINTMENTS
AUTHORITY
RICHMOND EYE EAR HOSPITAL AUTHORITY
- Peter Pastore of Richmond, CFO, Richmond Marketing Inc.
COMMONWEALTH
VIRIGINIA AFRICAN AMERICAN ADVISORY BOARD
- Pastor Robert “JR” Gurley of Newport News, Director LivingStone House of Prayer
- Patrina Mosley of Alexandria, Principal, PPM Consulting, LLC; Adjunct Professor, Liberty University
VIRGINIA LGBTQ+ ADVISORY BOARD
- Elle Smith of Wise, Assistant Secretary of Agriculture and Forestry
COMMERCE AND TRADE
TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION
- The Honorable Danny Marshall III of Danville, former Member, Virginia House of Delegates (49th District)
VIRGINIA NUCLEAR ENERGY CONSORTIUM AUTHORITY
- Dr. Holly Szumila-Vance of Yorktown, Jefferson Lab Researcher & Assistant Professor
DESIGNATED
SOUTHEASTERN PUBLIC SERVICE AUTHORITY
- Albert Moor II, PE, of Suffolk, retired City Manager, City of Suffolk
EDUCATION
BOARD OF TRUSTEES OF THE ROANOKE HIGHER EDUCATION AUTHORITY
- Tara Wiedeman, SPHR, of Roanoke, Human Resources Senior Director, Carilion Clinic
BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS
- Brook Trible of Glen Allen, Assistant Secretary of the Commonwealth
INTERSTATE COMPACT ON EDUCATIONAL OPPORTUNITY FOR MILITARY CHILDREN
- Daniel W. Smith, EdD, of Stafford, Superintendent, Stafford County Public Schools
HEALTH AND HUMAN RESOURCES
ADVISORY COUNCIL ON PEDIATRIC AUTOIMMUNE NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS AND PEDIATRIC ACUTE-ONSET NEUROPSYCHIATRIC SYNDROME
- Erin Reid of Henrico, Community Advocate
BOARD OF DENTISTRY
- Dr. Rick Quigg of Virginia Beach, Doctor of Oral Surgery, Coastal Virginia Oral and Maxillofacial Surgery
BOARD OF MEDICINE
- The Honorable David W. Christian of Buckingham County, Pharmacy Director, Central Virginia Health Services; President, In-House Pharmacy Partners; Member, Buckingham County School Board
BOARD OF PHYSICAL THERAPY
- Margaret “Marghi” R. Guarino, PT, DPT, OCS, of Fairfax, Regional Director Inova Physical Therapy, Inova Health System
- Pam Pryor of Arlington, Executive Director for Communication, Cornerstone Chapel
MATERNAL MORTALITY REVIEW TEAM
- Dana Henry, RDN, of Charlottesville, Outpatient Dietician, UVA Health/ Morrison Healthcare
- Dr. Shaughanassee Vines of Chesapeake, Certified Nurse Midwife, HealthyHER Women’s Center
RARE DISEASE COUNCIL
- Judith Stecker of Falls Church, Executive Vice President, Burson; Co-Founder, Wheeler’s Warriors
STATE EMERGENCY MEDICAL SERVICES ADVISORY BOARD
- Kim W. Craig of Augusta County, Executive Director, Staunton-Augusta County First Aid and Rescue Squad, Inc.
- John I. Morgan, MD, FACEP, FAEMS, of Loudoun County, Operational Medical Director, Loudoun County Combined Fire and Rescue System
STATE REHABILITATION COUNCIL FOR THE BLIND AND VISION IMPAIRED
- Mark Roane of Richmond, retired mechanical engineer
- Jeffrey Sluss of Salem, Executive Director, SkillsUSA Virginia Foundation
VIRGINIA BOARD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
- Kate Olson of Richmond, Self-Advocacy Coordinator, The Arc of Virginia
INDEPENDENT
VIRGINIA LOTTERY BOARD
- Harshad Barot of Virginia Beach, Owner, Galaxy Corporation
- The Honorable Crystal M. Cline of Warren County, Sheriff, Warren County Sheriff’s Office
LABOR
BOARD FOR PROFESSIONAL SOIL SCIENTISTS, WETLAND PROFESSIONALS, AND GEOLOGISTS
- Emily Salkind of Richmond, Senior Environmental Lead, Westwood Professional Services
LEGISLATIVE
LEGISLATOR COMPENSATION COMMISSION
- The Honorable George Bryan Slater of Chesterfield County, Secretary of Labor, Commonwealth of Virginia
STATE WATER COMMISSION
- J. Barry Bates of Essex County, Owner, Mount View Farm, Inc.
VIRGINIA ISRAEL ADVISORY BOARD
- Connie Aron Meyer of Virginia Beach, Principal, Meyer Group Insurance
NATURAL AND HISTORIC RESOURCES
STATE WATER CONTROL BOARD
- James W. Patteson, PE, of City of Fairfax, Principal, Blue Heron Leadership Group
PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY
SECURE AND RESILIENT COMMONWEALTH PANEL
- Jason N. Berry of Washington County, County Administrator, Washington County
STATE BOARD OF LOCAL AND REGIONAL JAILS
- Dr. Sarah Scarbrough of Chesterfield, Founder and Director, REAL LIFE
VIRGINIA COUNCIL FOR THE INTERSTATE COMPACT FOR JUVENILES
- Kate Hanger of New Kent, Executive Director, Virginia Victim Assistance Network
TRANSPORTATION
MOTOR VEHICLE DEALER BOARD
- Gail D. Davis of Chesterfield, President, Davis Auto Sales II
- Carl Hart of Salem, President, Hart Motor Company Inc.
- Lynn Martin of Rustburg, President, L&B Auto Inc.
NORTHERN VIRGINIA TRANSPORTATION AUTHORITY
- The Honorable Pat Herrity of Fairfax, Member, Fairfax County Board of Supervisors (Springfield District)
VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS
VETERANS SERVICES FOUNDATION BOARD OF TRUSTEES
- Mr. Steven Arango of Fairfax, Attorney, Jenner & Block; U.S. Marine Corps Veteran