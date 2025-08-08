Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments
Richmond, Va— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.
BOARD APPOINTMENTS
COMMERCE AND TRADE
SOUTHWEST VIRGINIA ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY
- The Honorable Rick Wood of Richlands, Member, Town Council of Richlands; Owner, R. L. Wood and Company; Chairman, Spearhead Trails
TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION
- Hampton Wilkins of Danville, Owner and President, Wilkins & Co. Realty, Inc.; Owner and President, Wilkins General Contractors
COMMONWEALTH
VIRGINIA ASIAN ADVISORY BOARD
- Mansoor R. Quereshi of Leesburg, Managing Partner, Big Dreamz Enterprise Inc.
- Henry Yuan of Fairfax, Venture Partner, VU Partners; Owner, HOMEstretch-Fairfax-Tysons
EDUCATION
BOARD OF TRUSTEES OF THE SOUTHWEST VIRGINIA HIGHER EDUCATION CENTER
- Dr. Susan Mayhew of Buchanan County, Provost and Dean, Appalachian College of Pharmacy
HEALTH AND HUMAN RESOURCES
ADVISORY COUNCIL ON PEDIATRIC AUTOIMMUNE NEUROSYCHIATRIC DISORDERS AND PEDIATRIC ACUTE-ONSET NEUROPSYCHIATRIC SYNDROME
- Ann Flippin of Richmond, Executive Director, Autism Society of Central Virginia
BOARD OF NURSING
- Delores Valenta of Moon, retired Licensed Practical Nurse
MATERNAL MORTALITY REVIEW TEAM
- Kim Pekin, MS, CNM, CPM, of Purcellville, CNM/APP, Simmonds, Martin & Helmbrecht, LLC
INDEPENDENT
VIRGINIA FOUNDATION FOR THE HUMANITIES AND PUBLIC POLICY
- The Honorable Grace Flores-Hughes of Castleton, President, F&H 2 Inc.
- Sarath Nathan of Henrico, CEO and Owner, Sarath Solutions LLC
- David K. Rehr, PhD, of Arlington, Professor, George Mason University
LABOR
SAFETY AND HEALTH CODES BOARD
- Kelly J. Bundy of Richmond, Partner, Hirschler
THE CEMETERY BOARD
- The Honorable Beverly L. Cocke of Henrico, Administrator of Workforce Development, Henrico County Public Schools; former Member, Henrico County School Board (Brookland District)
LEGISLATIVE
BROWN V. BOARD OF EDUCATION SCHOLARSHIP AWARDS COMMITTEE
- Joan Johns Cobbs of Darlington Heights, Farmville community advocate and Brown v. Board of Education Plaintiff
- Dr. Geneda Kearney of Chesterfield County, CEO, A Rae of Hope Academy; former Academic Coach, Walden University
- Cameron Patterson of Farmville, Vice President for Student Affairs, Longwood University; Senior Partner for Strategic Initiatives, Robert Russa Moton Museum
NATURAL AND HISTORIC RESOURCES
BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA OUTDOORS FOUNDATION
- Dr. Elizabeth Crowther of Reedsville, President Emerita, Rappahannock Community College
PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY
ADVISORY COMMITTEE ON JUVENILE JUSTICE AND PREVENTION
- David A. Hall of Lanexa, Special Agent, Department of Juvenile Justice Community Engagement Unit
CRIMINAL JUSTICE SERVICES BOARD
- The Honorable Richard Vaughan of Grayson County, Sheriff, Grayson County Sheriff’s Office
SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE
- Peter M. Vallone, PhD, of Potomac, Maryland, Leader, Applied Genetics Group, National Institute of Standards and Technology
VIRGINIA SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE PROGRAM PROFESSIONAL STANDARDS COMMITTEE
- Brittany Stevens of Alleghany County, Executive Director, Safehome Systems, Inc.