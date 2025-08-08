Events Helpful Hints Local 

Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments

Richmond, Va— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.

BOARD APPOINTMENTS

COMMERCE AND TRADE

SOUTHWEST VIRGINIA ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY 

  • The Honorable Rick Wood of Richlands, Member, Town Council of Richlands; Owner, R. L. Wood and Company; Chairman, Spearhead Trails 

TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION 

  • Hampton Wilkins of Danville, Owner and President, Wilkins & Co. Realty, Inc.; Owner and President, Wilkins General Contractors 

COMMONWEALTH

VIRGINIA ASIAN ADVISORY BOARD 

  • Mansoor R. Quereshi of Leesburg, Managing Partner, Big Dreamz Enterprise Inc. 
  • Henry Yuan of Fairfax, Venture Partner, VU Partners; Owner, HOMEstretch-Fairfax-Tysons 

EDUCATION

BOARD OF TRUSTEES OF THE SOUTHWEST VIRGINIA HIGHER EDUCATION CENTER 

  • Dr. Susan Mayhew of Buchanan County, Provost and Dean, Appalachian College of Pharmacy 

HEALTH AND HUMAN RESOURCES

ADVISORY COUNCIL ON PEDIATRIC AUTOIMMUNE NEUROSYCHIATRIC DISORDERS AND PEDIATRIC ACUTE-ONSET NEUROPSYCHIATRIC SYNDROME 

  • Ann Flippin of Richmond, Executive Director, Autism Society of Central Virginia 

BOARD OF NURSING 

  • Delores Valenta of Moon, retired Licensed Practical Nurse 

MATERNAL MORTALITY REVIEW TEAM 

  • Kim Pekin, MS, CNM, CPM, of Purcellville, CNM/APP, Simmonds, Martin & Helmbrecht, LLC 

INDEPENDENT

VIRGINIA FOUNDATION FOR THE HUMANITIES AND PUBLIC POLICY  

  • The Honorable Grace Flores-Hughes of Castleton, President, F&H 2 Inc.  
  • Sarath Nathan of Henrico, CEO and Owner, Sarath Solutions LLC 
  • David K. Rehr, PhD, of Arlington, Professor, George Mason University 

LABOR

SAFETY AND HEALTH CODES BOARD 

  • Kelly J. Bundy of Richmond, Partner, Hirschler 

THE CEMETERY BOARD 

  • The Honorable Beverly L. Cocke of Henrico, Administrator of Workforce Development, Henrico County Public Schools; former Member, Henrico County School Board (Brookland District) 

LEGISLATIVE

BROWN V. BOARD OF EDUCATION SCHOLARSHIP AWARDS COMMITTEE  

  • Joan Johns Cobbs of Darlington Heights, Farmville community advocate and Brown v. Board of Education Plaintiff 
  • Dr. Geneda Kearney of Chesterfield County, CEO, A Rae of Hope Academy; former Academic Coach, Walden University  

  • Cameron Patterson of Farmville, Vice President for Student Affairs, Longwood University; Senior Partner for Strategic Initiatives, Robert Russa Moton Museum

NATURAL AND HISTORIC RESOURCES

BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA OUTDOORS FOUNDATION 

  • Dr. Elizabeth Crowther of Reedsville, President Emerita, Rappahannock Community College 

PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY

ADVISORY COMMITTEE ON JUVENILE JUSTICE AND PREVENTION 

  • David A. Hall of Lanexa, Special Agent, Department of Juvenile Justice Community Engagement Unit 

CRIMINAL JUSTICE SERVICES BOARD 

  • The Honorable Richard Vaughan of Grayson County, Sheriff, Grayson County Sheriff’s Office  

SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE 

  • Peter M. Vallone, PhD, of Potomac, Maryland, Leader, Applied Genetics Group, National Institute of Standards and Technology 

VIRGINIA SEXUAL AND DOMESTIC VIOLENCE PROGRAM PROFESSIONAL STANDARDS COMMITTEE 

  • Brittany Stevens of Alleghany County, Executive Director, Safehome Systems, Inc. 