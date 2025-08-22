Events Helpful Hints Local 

Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments



RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.

BOARD APPOINTMENTS

AGRICULTURE AND FORESTRY

SHEEP INDUSTRY BOARD 

  • Larry Weeks of Waynesboro, Owner and Operator, Triple L Farm  

VIRGINIA SPIRITS BOARD 

  • Andrew Yancey of Virginia Beach, President, Tarnished Truth Distilling Company 

AUTHORITY

VIRGINIA ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL AUTHORITY 

  • Jack Kerrigan of Great Falls, Co-founder and Managing Partner, Razor’s Edge Ventures 

COMMONWEALTH

VIRGINIA AFRICAN AMERICAN ADVISORY BOARD 

  • Leon Benjamin of Richmond, Bishop, New Life Harvest Church 

HEALTH AND HUMAN RESOURCES

BOARD OF SOCIAL WORK 

  • Victoria Cartagena of Suffolk, Licensed Clinical Social Worker, Children’s Hospital of the Kings Daughters 

STATE BOARD OF SOCIAL SERVICES 

  • Michael P. Flynn of Chesterfield, Licensed Clinical Social Worker 

VIRGINIA BOARD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

  • Ginny Kelly Conroy of Arlington, Founder and Managing Director, Social Grace 

LABOR

BOARD FOR BARBERS AND COSMETOLOGY 

  • Emmanuel E. Gayot of Richmond, Owner and Instructor, Edify Barber Academy 

VIRGINIA BOARD OF WORKFORCE DEVELOPMENT 

  • Zuzana Steen of Manassas, Director of Academic and Community Relations, Micron Technology, Inc. 

NATURAL AND HISTORIC RESOURCES

BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA OUTDOORS FOUNDATION 

  • Achille Guest of King George, Owner, Powhatan Plantation LLC 

PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY

9-1-1 SERVICES BOARD 

  • Joseph Muenchow of Manassas, Industry Segment Advisor, T-Mobile for Government 

CRIMINAL JUSTICE SERVICES BOARD 

  • Kate Hanger of New Kent, Executive Director, Virginia Victim Assistance Network 

FORENSIC SCIENCE BOARD 

  • The Honorable Eric Olsen of Stafford County, Commonwealth’s Attorney, Stafford County 

SECURE AND RESILIENT COMMONWEALTH PANEL 

  • Michael Whiteaker, M.A., CEM, VaPEM, CHEC, of Bristol, Emergency Coordinator, Mount Rogers Health District 

VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS

JOINT LEADERSHIP COUNCIL OF VETERANS SERVICE ORGANIZATIONS 

  • Jacki Gale of Stafford, Chairwoman, Vets on Track