Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments
RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.
BOARD APPOINTMENTS
AGRICULTURE AND FORESTRY
SHEEP INDUSTRY BOARD
- Larry Weeks of Waynesboro, Owner and Operator, Triple L Farm
VIRGINIA SPIRITS BOARD
- Andrew Yancey of Virginia Beach, President, Tarnished Truth Distilling Company
AUTHORITY
VIRGINIA ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL AUTHORITY
- Jack Kerrigan of Great Falls, Co-founder and Managing Partner, Razor’s Edge Ventures
COMMONWEALTH
VIRGINIA AFRICAN AMERICAN ADVISORY BOARD
- Leon Benjamin of Richmond, Bishop, New Life Harvest Church
HEALTH AND HUMAN RESOURCES
BOARD OF SOCIAL WORK
- Victoria Cartagena of Suffolk, Licensed Clinical Social Worker, Children’s Hospital of the Kings Daughters
STATE BOARD OF SOCIAL SERVICES
- Michael P. Flynn of Chesterfield, Licensed Clinical Social Worker
VIRGINIA BOARD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
- Ginny Kelly Conroy of Arlington, Founder and Managing Director, Social Grace
LABOR
BOARD FOR BARBERS AND COSMETOLOGY
- Emmanuel E. Gayot of Richmond, Owner and Instructor, Edify Barber Academy
VIRGINIA BOARD OF WORKFORCE DEVELOPMENT
- Zuzana Steen of Manassas, Director of Academic and Community Relations, Micron Technology, Inc.
NATURAL AND HISTORIC RESOURCES
BOARD OF TRUSTEES OF THE VIRGINIA OUTDOORS FOUNDATION
- Achille Guest of King George, Owner, Powhatan Plantation LLC
PUBLIC SAFETY AND HOMELAND SECURITY
9-1-1 SERVICES BOARD
- Joseph Muenchow of Manassas, Industry Segment Advisor, T-Mobile for Government
CRIMINAL JUSTICE SERVICES BOARD
- Kate Hanger of New Kent, Executive Director, Virginia Victim Assistance Network
FORENSIC SCIENCE BOARD
- The Honorable Eric Olsen of Stafford County, Commonwealth’s Attorney, Stafford County
SECURE AND RESILIENT COMMONWEALTH PANEL
- Michael Whiteaker, M.A., CEM, VaPEM, CHEC, of Bristol, Emergency Coordinator, Mount Rogers Health District
VETERANS AND DEFENSE AFFAIRS
JOINT LEADERSHIP COUNCIL OF VETERANS SERVICE ORGANIZATIONS
- Jacki Gale of Stafford, Chairwoman, Vets on Track