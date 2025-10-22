Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments
RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.
BOARD APPOINTMENTS
AGRICULTURE AND FORESTRY
VIRGINIA AGRICULTURAL COUNCIL
- Harriet Wegmeyer of Hamilton, Co-owner, Wegmeyer Farms, Wayside Farm Fun, and Moose Apple Christmas Tree Farm
COMMERCE AND TRADE
TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION
- Rob Clowdis of Charlotte County, Owner/Operator, Clowdis Brothers, LLC
EDUCATION
BOARD OF REGENTS OF THE JAMES MONROE LAW OFFICE-MUSEUM AND MEMORIAL LIBRARY
- Lee Langston-Harrison of Culpeper, retired Senior Museum Administrator
TRANSPORTATION
MOTOR VEHICLE DEALER BOARD
- Thomas M. Bates of Virginia Beach, Chairman/Advisor, RK Chevrolet Inc. & Protecting Children Foundation
- Donald Sullivan, Sr., of Fredericksburg, CEO, Sullivan Auto Trading, Inc.