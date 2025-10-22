Helpful Hints Local 

Governor Glenn Youngkin Announces Additional Board Appointments

RICHMOND, VA— Governor Glenn Youngkin today announced additional board appointments.

BOARD APPOINTMENTS

AGRICULTURE AND FORESTRY

VIRGINIA AGRICULTURAL COUNCIL 

  • Harriet Wegmeyer of Hamilton, Co-owner, Wegmeyer Farms, Wayside Farm Fun, and Moose Apple Christmas Tree Farm 

COMMERCE AND TRADE

TOBACCO REGION REVITALIZATION COMMISSION 

  • Rob Clowdis of Charlotte County, Owner/Operator, Clowdis Brothers, LLC 

EDUCATION

BOARD OF REGENTS OF THE JAMES MONROE LAW OFFICE-MUSEUM AND MEMORIAL LIBRARY 

  • Lee Langston-Harrison of Culpeper, retired Senior Museum Administrator 

TRANSPORTATION

MOTOR VEHICLE DEALER BOARD

  • Thomas M. Bates of Virginia Beach, Chairman/Advisor, RK Chevrolet Inc. & Protecting Children Foundation 
  • Donald Sullivan, Sr., of Fredericksburg, CEO, Sullivan Auto Trading, Inc.