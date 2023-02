NNPD Hosting 2nd Hispanic Citizen Police Academy

By: City of Newport News

Newport News Police Department is holding its second Hispanic Citizen Police Academy starting March 15. Applications will be accepted through February 22.

The academy is a free interactive course designed to familiarize citizens with the daily operations of NNPD and build relationships with people in the city’s growing Latino community. Classes are taught in Spanish to teach members about the department and law enforcement topics without a language barrier.

Applicants must be at least 18 years of age. Classes will be held on Wednesdays from 5:45 – 8 p.m., March 15 to May 3.

For additional information or to request an application, please contact the Community & Youth Outreach Division at 757–975–5113 or email francos@nnva.gov.

El Departamento de Policía de Newport News llevará a cabo su segunda Academia de Policía para los Ciudadanos Hispanos a partir del 15 de Marzo del 2023. Se aceptarán solicitudes hasta el 22 de Febrero.

La academia tiene como objetivo construir relaciones con gente en la creciente comunidad Latina de la ciudad. Las clases se impartiran en Español para enseñar a los miembros sobre el departamento y temas de aplicación de la ley sin la barrera del idioma.

Las clases se impartirán los miércoles de 5:45 a 8 p.m. Del 15 de Marzo al 3 de Mayo del 2023

Para más información, pónganse en contacto con la señora Franco marcando el 757–975–5113 o por corréo electrónico francos@nnva.gov. ¡Solicite hoy!